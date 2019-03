Pollenallergie oder Asthma?

Sobald es warm ist und die ersten Pflanzen blühen, beginnt die Leidenszeit der Pollenallergiker. Betroffene leiden dann unter den klassischen Symptomen wie Fließschnupfen, Augenjucken oder Hautausschlägen. Ausgelöst werden diese durch eine Abwehrreaktion des Körpers auf den Blütenstaub. Unbehandelt kann eine Pollenallergie sogar zu Asthma bronchiale und einer Einschränkung der Lungenfunktion führen. Lungenfacharzt Dr. Gernot Habich arbeitet am ambulanten Behandlungszentrum und in der Lungenfachklinik des Bezirksklinikums Obermain. Er kann auf eine jahrzehntelange Tätigkeit in der Versorgung von Allergikern und Asthmatikern zurückblicken und wird Interessenten beim Kutzenberger Gesundheitsforum am Samstag, 30. März, an seinem Wissen teilhaben lassen. Es findet um 14 Uhr im Festsaal des Klinikums statt. Nach seinem Vortrag beantwortet der Referent Fragen aus dem Publikum. Der Eintritt ist frei. Einlass ist um 13 Uhr. red