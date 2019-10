Polkas und Märsche

Es ist wieder so weit: Die Schorgasttaler Blasmusik lädt am Samstag, 19. Oktober, ab 19.30 Uhr zum "Böhmischen Abend" in die Steinachtalhalle in Stadtsteinach ein.

Schon lange besitzt das Orchester ein großes Repertoire an Spielweisen, doch seine Spezialität ist die böhmische Musik. Ohne zu übertreiben: Die Kapelle des Musikvereins Ludwigschorgast ist ein in diesem Genre vorne positionierter Klangkörper im Landkreis und wird dem Publikum wieder einen Hörgenuss präsentieren. "Nur neue Stücke, keines aus dem Vorjahr, werden gespielt", verspricht Dirigent Rainer Streit zur elften Auflage dieser Veranstaltung.

Für die Gäste heißt das: Schwelgen im Sound schwungvoller böhmisch-mährischer Polkas, flotter Märsche, verträumter Melodien und schönen Gesangs (Rainer Streit, Claudia Goller, Armin Helbig und Jürgen Friedrich). Mit Jürgen Braunersreuther (Tenorhorn) und Thomas Neidlein (Flügelhorn) sowie Jürgen Friedrich und Michael Weber (Klarinetten) übernehmen versierte Instrumentalisten den Doppel-Solopart. "Die Tradition bewahren und die Spielart der Böhmischen Blasmusik weiterzuentwickeln, ist unser Ziel", erklärt der Dirigent. Die Liebe zu dieser Musikrichtung wurde Streit in die Wiege gelegt. Seine Eltern wurden aus dem Egerland vertrieben und haben nach dem Krieg im Landkreis Kulmbach eine zweite Heimat gefunden.

Karten gibt es nur an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Erstmals wird ein Fahrdienst (ab 18.30 Uhr am Marktplatz in Ludwigschorgast) eingesetzt. Wer nicht selbst fahren kann, soll sich mit Jürgen Friedrich (09227/6848) in Verbindung setzen. tb