Polizisten verletzt

Am frühen Donnerstagabend ist es in Forchheim in der Sozialwohnanlage "Eggolsheimer Weg" zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen.

Einem 19-Jährigen wurde daraufhin von den alarmierten Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt, dem dieser aber nicht nachkam. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme leistete der stark betrunkene Mann (1,92 Promille) massiven Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Der junge Mann musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Zwei Beamten erlitten leichte Verletzungen. pol