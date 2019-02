Polizisten hatten "gutes Näschen"

Am Mittwochnachmittag fiel Zivilbeamten der Coburger Polizei eine dreiköpfige Personengruppe auf, die sich am Bahnhofsplatz in Kronach aufhielt. Da es im Umfeld des Trios nach Cannabis roch, führten die Beamten eine Kontrolle durch. Es stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass einer von ihnen, ein amtsbekannter 22-jähriger Kronacher, gerade einen Joint geraucht hatte, teilte die Kronacher Polizei in ihrem Pressebericht mit. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt. pol