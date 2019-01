Polizisten haben gutes Näschen

Einer Streife der Kulmbacher Polizei fiel am Sonntagabend ein 19-jähriger amtsbekannter Mann auf, der sich im Bereich des Eku-Parkplatzes in Kulmbach aufhielt. Als die Beamten auf sich aufmerksam machten und den jungen Mann einer Kontrolle unterziehen wollten, suchte dieser plötzlich das Weite und flüchtete in Richtung Schwedensteg. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden nach wenigen Metern stellen. Der Grund für den Fluchtversuch war schnell klar: Der 19-Jährige hatte Medikamente bei sich, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Da der junge Mann angab, diese legal erworben zu haben, sollte ein Nachweis über den Besitz in dessen Wohnung Licht ins Dunkel bringen.

Als die Polizeibeamten in der Wohnung des Mannes in einem Mainleuser Ortsteil eintrafen, staunten sie nicht schlecht, als dort drei weitere junge Männer saßen, die augenscheinlich über den Besuch der Ordnungshüter mehr als überrascht waren. Die Beamten stellten beim Betreten der Wohnung deutlichen Marihuana-Geruch fest. Der Überraschungsmoment war auf Seiten der Polizisten. Sie fanden kurz darauf eine geringe Menge des Betäubungsmittels im Bad.

Die Polizisten hatten zudem den richtigen Riecher, als sie einen Drogenspürhund anforderten, der die Wohnung nach weiteren Betäubungsmitteln durchsuchte. Der vierbeinige Kollege machte weiteres "Gras" ausfindig. Insgesamt konnten mehrere Gramm des Betäubungsmittels in der Wohnung aufgespürt werden. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Da der Besitz von Marihuana einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz darstellt, erwartet nun drei der Männer eine Anzeige. pol