Polizisten haben einen guten Riecher

Weil sie sich auffällig verhalten haben, hat eine Polizeistreife am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr im Engelgarten in Höchstadt drei Männer kontrolliert. Bei der Annäherung nahmen die Beamten deutlichen Marihuana-Geruch wahr. Eine Durchsuchung erbrachte auch eine geringe Menge Marihuana, die einer der drei in der Hosentasche hatte. Der Geruch kam offenbar von einem kurz vorher gerauchten Joint.