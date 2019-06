Eine Streife der Höchstadter Polizei hat am Montag gegen 20 Uhr einen 24-jährigen Fahrradfahrer kontrolliert. Die Beamten nahmen an dem jungen Mann auffälligen Marihuanageruch wahr. Darauf angesprochen, händigte er den Beamten in Alufolie

verpacktes Marihuana aus. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. pol