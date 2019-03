Polizisten haben den richtigen Riecher

Eine Streife der Polizeiinspektion Herzogenaurach hat am späten Sonntagabend eine Verkehrskontrolle in der Ringstraße durchgeführt. Bei einem 34-jährigen Autofahrer bemerkten die Beamten Alkoholgeruch, ein Test am Alkomaten bestätigte den Verdacht. Nach Sicherstellung des Autoschlüssels setzte der Mann seinen Weg zu Fuß fort. Ihn erwartet nun eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige.