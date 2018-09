Polizisten bringen Seniorin zurück

Eine 86-jährige Frau konnte am späten Sonntagabend von der Polizei wohlbehalten in ihr Seniorenheim in Erlangen zurückgebracht werden. Gegen 20 Uhr informierten Passanten die Polizei über eine offenbar hilflose Frau am Einkaufzentrum Neumühle. Eine Polizeistreife konnte dort die 86-jährige Seniorin antreffen, welche den Beamten erklärte, dass sie einkaufen wolle. Nachdem die Polizisten der Dame erklärten, dass die Geschäfte am Sonntag geschlossen haben, ließ sich die Frau von der Polizeistreife zurück in das Seniorenheim fahren.