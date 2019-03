Polizist schnappt in seiner Freizeit Diebe

Die Polizei schläft nie - auch nicht in der Freizeit: So geschehen in einem Baumarkt in der Industriestraße in Trosdorf. Ein Diebespärchen war dort aktiv. Während eine 29-Jährige die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, verließ ihr 33-jähriger Begleiter mit vollem Einkaufswagen den Markt. Dies fiel einem Polizeibeamten in Freizeit auf. Erst auf seine Nachfrage bei der Verkäuferin wurde der Diebstahl bemerkt. Der Polizeibeamte versetzte sich in den Dienst und folgte den beiden Tätern zu ihrem Pkw. Dort konnte der Beamte laut Mitteilung der Polizei das Diebesgut und die Täter feststellen. Das Diebespärchen hatte versucht drei Akkuschrauber im Wert von 479,85 Euro zu entwenden. Da das Diebespärchen gemeinsam handelte, haben auch beide ein Strafverfahren zu erwarten.