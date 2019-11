Polizist ist auch nach Dienstschluss wachsam

Ein 15-jähriger Bamberger entwendete Samstagnacht in einer Tankstelle zwei Flaschen Schnaps im Wert von 53 Euro. Zufällig beobachtete ein Polizist in seiner Freizeit den Vorfall. Er nahm die Verfolgung auf und stellte den Jugendlichen. Die hinzugerufene Streife übergab den Jungen dann in die Obhut seiner Mutter. pol