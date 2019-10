Polizeihauptkommissar Udo Winkler hält am Montag, 4. November, einen Vortrag beim Seniorentreff der evangelischen Kirchengemeinde Höchstadt. Ab 14 Uhr erfährt man unter anderem, wie sich ein Polizist ausweisen muss. Jeanette Exner, Hella Holzinger und ihr Team laden in den Gemeindesaal der Christuskirche, Martinetstraße 15 in Höchstadt ein. red