Polizeisänger in St. Jakob

Schon traditionell lädt der Polizeisängerchor Bamberg zu seinem Jahresabschlusskonzert nach St. Jakob ein. Wer das Jahresende mit weihnachtlicher Musik und besinnlichen Erzählungen ausklingen lassen will ist am Samstag, 28. Dezember, um 17 Uhr in St. Jakob willkommen. Neben dem Polizeisängerchor Bamberg unter der Leitung von Franz Ullmann wird man auch Florian Walz an der Orgel, Dimitry Braudo mit seiner Oboe, Sabine Göller (Tenor) und Martin Langhans (Bariton) als Solisten und dazwischen Martin Neubauer mit seinen Erzählungen hören können. Es werden Werke von Bach, Telemann, Cornelius, Liszt und Saint-Saens zu hören sein. Der Eintritt ist wie immer frei, die Sitzplätze aber begrenzt. red