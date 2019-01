Polizeikräfte durchsuchten etliche leerstehende Gebäude in Sonneberg

In einer gemeinsamen Kontrollaktion durchsuchten am Dienstagmorgen rund 90 Polizeibeamte mehrere Objekte in Sonneberg.

Zwischen 7 und 12 Uhr nahmen Einsatzkräfte der Sonneberger Inspektion, der Saalfelder Landespolizeiinspektion und der Thüringer Bereitschaftspolizei insgesamt 14 derzeit leerstehende Wohnhäuser und Gewerbeobjekte im Stadtgebiet unter die Lupe, teilt die Polizei mit.

Die Razzia erfolgte, nachdem sich Hinweise darauf verdichtet hatten, dass sich möglicherweise in den Gebäuden Personen illegal aufhalten. Gleichzeitig hätten sich Straftaten, wie Diebstähle und Einbrüche in der letzten Zeit im Stadtgebiet gehäuft. Die Sonneberger Polizei hatte in den letzten sechs Monaten unter anderem eine zweistellige Anzahl Einbrüche in soziale Einrichtungen wie Senioren- und Pflegeheime sowie rund 15 Einbrüche in Gartenhäuser registriert.

Keine Festnahmen

Während der mehrstündigen Aktion wurden am Dienstag keine Personen in den teils baufälligen Objekten angetroffen oder gar festgenommen.

Verdacht erhärtet sich

Jedoch fanden die Beamten weitere Indizien auf die illegale Nutzung einiger der durchsuchten Objekte. Außerdem erhielt man zusätzliche Zeugenhinweise auf mögliche Tätergruppierungen im Raum Sonneberg.

Des Weiteren stellten die Polizeikräfte fest, dass mehrere Gebäude nur unzulänglich gegen unbefugtes Betreten gesichert sind. Für diese Gebäude sollen nun in Absprache mit der Stadtverwaltung und den Eigentümern Maßnahmen zur Sicherung angeregt werden, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Polizeibehörden weiter.

In zwei Objekten fand die Polizei bei der Durchsuchung außerdem Utensilien zum Drogenmissbrauch mit geringen Mengen an illegalen Betäubungsmitteln. Hierzu wurden Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Ermittlungen gehen weiter

Die Ermittlungen zu den Eigentumsdelikten im Raum Sonneberg werden zeitgleich mit Hochdruck fortgesetzt, lassen die thüringischen Polizeibehörden wissen.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler der Sonneberger Inspektion um weitere Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer insbesondere abends und nachts verdächtige Personen unter anderen in Gartenanlagen, leerstehenden Häusern oder Gewerbeobjekten bemerkt, wird gebeten, umgehend die Polizei zu informieren.

Hinweise in dieser nehmen die Polizeibeamten unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen. pol