Polizeigewerkschaft unterstützt Rettungshunde

Die Rettungshundestaffel des ASB-Kreisverbands Coburg Land bekommt auf ihrem Weg zum eigenen Einsatzfahrzeug Unterstützung von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Kreisverband Coburg. Das geht aus einer Pressemitteilung des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) hervor. "Wir konnten nach mittlerweile 15 durchgeführten Veranstaltungen jeweils circa 500 Euro an Spenden weiterreichen", berichtet Tino Wetzig von der DPolG in Coburg. "Dabei ist es uns wichtig, dass regionale Organisationen beziehungsweise Einrichtungen das Geld erhalten. In der Vergangenheit waren dies beispielsweise die Jugendfeuerwehr des Landkreises Coburg, das BRK Neustadt, das Jugendtheater der CoJe, das Frauenhaus Coburg und einige andere. Ein Teil der erzielten Einnahmen unserer Veranstaltungen geht dann immer auch an unsere Polizei-Stiftung bei der DPolG", so Wetzig weiter. "Die Spende für die Rettungshundestaffel des ASB stammt aus unserem letzten Blaulicht-Fasching", ergänzt Florian Schmidt von der DPolG, welcher mit Tino Wetzig den Blaulicht-Fasching in Coburg bereits zum vierten Mal organisierte.

Spende überreicht

Einen Betrag von 300 Euro konnten die Vertreter der Polizeigewerkschaft an Florian Eckardt, Verbandsreferent beim ASB Coburg Land, bei einem Treffen in der Polizeiinspektion in Coburg übergeben. "Wir freuen uns sehr über die Spende und die Unterstützung", dankte Eckardt den beiden Polizisten. "Wir hatten in den letzten Monaten ein gesteigertes Einsatzaufkommen mit unserer Rettungshundestaffel. Vor allem seitdem wir einen ausgebildeten Mantrailer haben. Allein über Ostern wurde die Staffel in diesem Jahr drei Mal alarmiert", berichtete der für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zuständige Referent weiter. "Die Alarmierung zur Personensuche kommt immer über die Polizei. Deshalb ist es natürlich eine tolle Sache, dass uns die DPolG finanziell unterstützt. Wir brauchen für unsere Einsatzkräfte und die Hunde nun dringend ein eigenes Einsatzfahrzeug, damit unsere Ehrenamtlichen nicht länger mit ihrem Privatfahrzeug in den Einsatz müssen. Jeder Euro ist deshalb sehr willkommen und der Betrag hilft uns wieder ein Stück weiter." red