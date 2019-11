Polizeiförderverein ist in der Prävention aktiv

Dass es einen Polizeiförderverein gibt, ist sicher kaum bekannt. Allerdings ist dieser, wie sich bei der Jahresversammlung in der Inspektion Bad Neustadt herausstellte, ein aktiver Verein. Vor allem in der Prävention. Hier wurden schon verschiedene Veranstaltungen durchgeführt und entsprechend finanziell unterstützt, sagte Vorsitzender Polizeihauptkommissar Thomas Pfennig. Der Verein hat aktuell 33 Mitglieder, ein Teil von ihnen war in die Polizeiinspektion Bad Neustadt gekommen und wählte Polizeihauptmeister Michael Beetz zum neuen Vorsitzenden.

In seinem Rückblick sagte eingangs Vorsitzender Polizeihauptkommissar Thomas Pfennig, dass die Verkehrswacht bei der Anschaffung von zwei Simulatoren finanziell unterstützt wurde. Konkret bei einem Fahrrad/Reaktionssimulator und einem Pkw-Simulator für das Thema, "Lenken statt ablenken". Beide zusammen wurden mit 10 000 Euro mitfinanziert. Für Kinder, Jugendliche und vor allem auch für ältere Menschen sind diese Simulatoren gedacht.

Angeschafft wurden weiterhin sogenannte Rauschbrillen. Diese vermitteln den Zustand eines Menschen in angetrunkenem Zustand und zeigen die Fahruntüchtigkeit unter Alkoholeinfluss auf. Angeschafft wurde weiterhin ein Spurensicherungskoffer für Präventionsveranstaltungen.

Um dies alles zu finanzieren, werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt, vor allem aber die Geldbußen, die bei Gericht verhängt werden. Zwischen 2016 und 2019 kamen so rund 8000 Euro in die Vereinskasse. Der Vorsitzende sagte allerdings, dass diese aktuell rückläufig sind und man deshalb beim Amtsgericht Bad Neustadt wieder einmal nachfragen werde. Hauptpartner des Polizeifördervereins ist die Kreisverkehrswacht Rhön-Grabfeld, sagte Vorsitzender Thomas Pfennig.

Die Neuwahl ergab folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Polizeihauptmeister Michael Beetz, Stellvertreter Polizeihauptkommissar Gerd Jahrsdörfer, Kasse: Karolin Härtl, Schriftführer Polizeihauptkommissar a.D Jürgen Pelz, Beisitzer Thomas Pfennig.