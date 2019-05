Polizeieinsatz nach Bedrohung mit Messer

Nachdem er am Donnerstagmittag eine Bekannte körperlich angegriffen und mit einem Messer bedroht hatte, zog sich ein psychisch kranker 27-Jähriger in seine Wohnung zurück. Spezialeinsatzkräfte konnten den Mann unverletzt festnehmen. Wie die Polizei weiter mitteilte, befindet sich der junge Mann inzwischen in einem Bezirkskrankenhaus.

Gegen 12.45 Uhr ging der Bamberger in seiner Wohnung in der Schwarzenbergstraße zunächst auf seine Bekannte los, würgte sie und bedrohte sie dann mit einem Messer.

Frau ergreift die Flucht

Der leichtverletzten Frau gelang es, aus der Wohnung zu flüchten und die Polizei zu verständigen. Da die Einsatzkräfte nicht ausschließen konnten, dass sich der in der Wohnung allein aufhältige 27-Jährige aufgrund seines psychischen Zustandes selbst verletzt, erschienen speziell geschulte Kommunikationsbeamte wie auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos aus Mittelfranken vor Ort.

Streifenbesatzungen hatten zwischenzeitlich den Bereich um das Wohnhaus für den Verkehr gesperrt. Kurz vor 15 Uhr nahmen die Spezialkräfte den 27-Jährigen im Eingangsbereich seiner Wohnung widerstandslos fest.

Anschließend lieferten ihn Beamte in eine Klinik ein. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt ermittelt gegen den 27-Jährigen insbesondere wegen Körperverletzung und Bedrohung. red