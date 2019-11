Polizeieinsatz: Bei Ehepaar fliegen Fetzen

Ein Streit unter Eheleuten rief am Dienstagabend den Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Wie die Polizei Bad Brückenau meldete, waren aus einer Wohnung in der Düsseldorfer Straße Schreie und Poltern zu hören gewesen, was einen Nachbarn dazu veranlasst hatte, einen Notruf abzusetzen. Es stellte sich heraus, dass das Paar einen heftigen Streit hatte, in

dessen Verlauf auch Mobiliar demoliert wurde. Verletzt war entgegen der ursprünglichen Befürchtungen niemand. Beide behaupteten jedoch, vom jeweils anderen geschlagen worden zu sein, weshalb wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen beide ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden musste. Einer der Ehepartner verbrachte die Nacht anschließend bei Bekannten, so dass fürs Erste Ruhe einkehrte, heißt es abschließend in der Pressemeldung. pol