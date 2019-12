Polizeibericht

10 000 Euro Schaden bei Unfall auf der B 4 Beim Abbiegen von der Staatsstraße 2204 auf die Bundesstraße B 4 hat am Donnerstag um 17 Uhr eine 27-Jährige mit ihrem BMW den 63-jährigen Fahrer eines VW übersehen. Die BMW-Fahrerin wollte nach links in Richtung Coburg einbiegen und übersah dabei den in Richtung Bamberg fahrenden VW. In der Einmündung stieß der BMW mit der Fahrzeugfront gegen den VW. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von mindestens 10 000 Euro. pol