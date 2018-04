Polizeibericht

Parkplatzrempler:

700 Euro Schaden

Eine unangenehme Überraschung erwartete eine 51-jährige Kulmbacherin, als diese am Freitag nach einem kurzen Einkauf zu ihrem Fahrzeug kam. Die Frau hatte ihren Smart Fortwo von 13 bis 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kulmbacher Straße in Neudrossenfeld abgestellt. Als sie zurückkam, musste sie feststellen, dass der Kleinwagen vorne links beschädigt worden war. Der Verursacher war geflüchtet. Am Smart entstand Schaden in Höhe von 700 Euro. Die Polizei Kulmbach sucht Hinweise (Telefon 09221/6090).