Polizeibeamte haben den richtigen Riecher

Am Samstag gegen Mitternacht ist Beamten der Verkehrspolizei Bayreuth ein Kleinwagen aufgefallen, welcher am Autobahnparkplatz Sophienberg (Kreis Bayreuth) stand. Das Auto war mit einem jungen Pärchen besetzt. Eine 19-jährige Frau saß auf der Beifahrerseite und machte gerade eine Pause. Der 21-jährige Begleiter wirkte an der Motorhaube lehnend leicht unruhig bei der Kontrolle. Eine gute Nase brauchten die Beamten, denn es roch leicht nach Marihuana im Fahrzeug. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde im Auto eine geringe Menge Marihuana gefunden und sichergestellt. Der 21-Jährige aus Polen räumte sofort den Besitz des Stoffes ein. pol