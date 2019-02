Polizeibeamte finden Drogen

Eine geringe Menge an Betäubungsmitteln haben Polizeibeamte gefunden, als sie am Dienstag, gegen 21.45 Uhr, einen 17-Jährigen in der Coburger Straße in Münnerstadt kontrollierten. Im Anschluss sahen die Beamten auch noch in seinem Zimmer nach und fanden nochmals eine geringe Menge Marihuana. Es wurde konfisziert. pol