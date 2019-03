Polizeibeamte als "Eheberater"

In der Nacht auf Sonntag geriet ein Ehepaar so heftig in einen Streit, dass zwei Streifenbesatzungen der Lichtenfelser Polizei anrücken mussten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versetzte die 33-jährige Frau ihrem Ehemann einen Tritt gegen die Nase und schlug ihm zudem noch eine Flasche gegen den Kopf. Befeuert wurde die Auseinandersetzung wohl dadurch, dass beide betrunken waren. Bei der Frau waren es 1,3 Promille. Sie erhielt einen Platzverweis und musste für die Nacht woanders unterkommen. Sie muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ihr Ehemann trug eine blutendende Nase und eine Schwellung am Kopf davon. pol