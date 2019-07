Zwei Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug in alkoholisiertem Zustand führten, sind am Samstagnachmittag der Polizei aufgefallen. In Hemhofen brachte es ein 62-jähriger Mofafahrer auf 0,74 Promille, in Höchstadt ergab der Alkoholtest bei einem 29-jährigen Autofahrer 0,54 Promille. Beide gaben an, dass sie nur ein Bier getrunken hätten. Dies dürfte aber nicht ganz der Wahrheit entsprechen, schreibt die Polizei. Neben einem Bußgeld von mindestens 500 Euro erwartet beide ein einmonatiges Fahrverbot.