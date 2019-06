Polizei zieht Motorräder aus dem Verkehr

Die Polizeiinspektion Hammelburg hat mit Unterstützung weiterer Kräfte am Pfingstsonntag am Nachmittag Motorradfahrer am Lagerberg kontrolliert. Der Großteil der kontrollierten Krafträder entsprach den rechtlichen Bestimmungen. Bei manchen stellten die Polizisten jedoch kleinere Mängel beziehungsweise größere Verstöße fest. So waren bei zwei Krafträdern die dB-Eater entfernt worden. Die Bauteile sollten an den Sportauspuffanlagen eigentlich die Lautstärke reduzieren. Bei zwei weiteren Motorrädern waren offene Kupplungsdeckel verbaut. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrten, da aufgrund der technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Auf die Motorradfahrer sowie die Halter, kommen nun Bußgeldbescheide und gegebenenfalls Eintragungen in das Punktekonto in Flensburg zu. pol