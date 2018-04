Polizei zieht Autoknacker aus dem Verkehr

Ein Autoknacker, der am Donnerstag in Oberfranken sein Unwesen trieb, konnte nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen kurz vor seiner Flucht in die Tschechische Republik in Waidhaus festgenommen werden. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Am Donnerstagnachmittag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in Hollfeld, wie sich ein Mann auf dem Parkplatz des Friedhofs an einem VW Golf zu schaffen machte. Er stahl offenbar einen Geldbeutel von der Beifahrerseite und flüchtete anschließend mit einem schwarzen Passat mit tschechischen Kennzeichen in Richtung A 70. Den Tathergang, die Kennzeichen sowie die Personenbeschreibung teilte der Zeuge sogleich telefonisch der Einsatzzentrale Oberfranken mit.

Umgehend nahmen mehrere Streifenbesatzungen der umliegenden Polizeidienststellen und ein Hubschrauber die Fahndung auf. Kurz darauf wurde bekannt, dass der Unbekannte zwischenzeitlich noch in einer Bankfiliale in Hollfeld mit der zuvor gestohlenen EC-Karte eine größere Summe Bargeld abgehoben hatte. Gegen 19 Uhr entdeckten Waidhauser Beamte den gesuchten Passat auf der Autobahn 6 nahe der tschechischen Grenze fest. Sie stoppten den Wagen und nahmen den 49-jährigen Mann fest. In dem Passat fanden die Polizisten Gegenstände, die wahrscheinlich nicht nur von dem Autoaufbruch in Hollfeld stammen. Sie können nach den bisherigen Erkenntnissen möglicherweise auch einem Fahrzeugaufbruch in Bamberg in den frühen Morgenstunden zugeordnet werden. Gestern Nachmittag erging Haftbefehl. pol