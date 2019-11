Polizei warnt vor falschen Polizisten

In den vergangenen Tagen ist es in und um Herzogenaurach zu einem hohen Anrufaufkommen falscher Polizeibeamter gekommen. Die Polizei warnt dringend vor dieser Betrugsmasche.

Mehrere Senioren teilten der Polizei in Herzogenaurach laut Pressebericht mit, dass sie von einem vermeintlichen Polizeibeamten am Telefon kontaktiert wurden. Er behauptete, die Polizei habe Straftäter festgenommen. Bei deren Durchsuchung hätten sie Unterlagen aufgefunden, die die Namen ihrer nächsten Opfer beinhalten würden, und die Angerufenen befänden sich auf der Liste. Allerdings reagierten alle angerufenen Personen richtig und beendeten das Telefonat.

Diebstähle werden vorbereitet

Die Polizei Herzogenaurach hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang vor Straftätern, die das vorhandene Vertrauen der Bürger in die Polizei dazu ausnutzen, um an Daten von vornehmlich älteren Personen und deren wirtschaftliche Verhältnisse zu gelangen. Die Täter nutzen die erhaltenen Informationen in der Regel dazu, Trickdiebstähle und Einbrüche vorzubereiten. pol