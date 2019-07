Polizei vertreibt illegale Bettler

Der Höchstadter Polizei wurde am Donnerstagnachmittag von verschiedenen Anwohnern mitgeteilt, dass verdächtige Personen im nördlichen Stadtgebiet von Höchstadt unterwegs seien, die betteln würden. Eine Streife traf zwei Personen in der Albrecht-Dürer-Straße an und kontrollierte sie. In der Dienststelle wurden die Personalien überprüft. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden die Männer entlassen, da keine Straftaten vorlagen. Ihnen wurde jedoch ein sogenannter Platzverweis für das Stadtgebiet erteilt, dem sie auch Folge leisteten.