Polizei verstärkt im Fasching die Kontrollen und appelliert an die Vernunft der Feiernden

Die Faschingszeit nähert sich ihrem Höhepunkt. Ehe die großen Umzüge und Feierlichkeiten starten, möchte die Polizei im Landkreis und für Unterfranken die Gelegenheit nutzen, sich im Vorfeld an die Feiernden zu wenden. "Denn die Sicherheit der Bürger ist uns auch in der fünften Jahreszeit ein wichtiges Anliegen", betont die Polizei.

Das Auto im Straßengraben, der Führerschein weg und der Fahrer im Krankenhaus. So sollte die Faschingsparty nach Vorstellung der Polizei nicht enden. Aus diesem Grund werden gerade in dieser Zeit wieder verstärkt Streifen unterwegs sein, die für Sicherheit sorgen. Auch in diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Kontrollen wieder auf den Themen Jugendschutz und der Vermeidung von Trunkenheitsfahrten. Denn die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass gerade in der närrischen Zeit immer wieder Jugendliche mit erheblichen Promillewerten in Kliniken eingeliefert werden und Feiernde sich alkoholisiert oder auch unter Drogeneinfluss hinters Steuer setzen.

Die Zahl der Unfälle, die durch Fahrer unter Alkoholeinfluss verursacht wurden, hatte 2018 mit 17 im Vergleich zu neun im Vorjahr "merklich zugenommen", wie die Polizei für ganz Unterfranken beschreibt. In vielen anderen Fällen konnten die nicht mehr fahrtüchtigen Faschingsfans durch die Beamten aus dem Verkehr gezogen werden oder es wurden vorsorglich ihre Autoschlüssel sichergestellt, um Unfälle zu vermeiden.

Deshalb bittet die unterfränkische Polizei schon jetzt alle Faschingsnarren, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, wie sie sicher nach Hause kommen. Ob man sich eine Mitfahrgelegenheit organisiert oder auf öffentliche Verkehrsmittel wie Bus oder Taxi zurückgreift, den Führerschein oder die Verkehrssicherheit sollte man in jedem Fall nicht aufs Spiel setzen.

Jugendschutz

Auch der Jugendschutz liegt der Polizei während der fünften Jahreszeit am Herzen. Denn oft können die Jüngsten noch nicht richtig abschätzen, wie sich ein übermäßiger Alkoholkonsum sowie andere berauschende Stoffe wie Cannabis und neue psychoaktive Substanzen, sogenannte Legal Highs, auf sie auswirken. So endeten im letzten Jahr einige Umzüge und Feiern mit einem Klinikaufenthalt - mit teils erschreckenden Promillewerten. Die Veranstalter sollten genau darauf achten, was an die Jugendlichen ausgeschenkt wird. "Genauso raten wir den Eltern, ein Auge darauf zu haben, was ihre Sprösslinge trinken und wann sie nach Hause kommen", erklärt die Polizei.

Daneben war im Jahr 2018 auch Pfefferspray ein Thema, das die Polizei beschäftigt hat. In mehreren Fällen waren solche Sprays ohne erkennbaren Grund bei Faschingsfeiern eingesetzt worden und hatten jeweils zu leichten Verletzungen wie Augenreizungen geführt. Die Polizei weist darauf hin, dass in solchen Fällen Ermittlungen eingeleitet werden und ein unberechtigter Pfeffersprayeinsatz eine Straftat darstellt.

Zusammen mit den Sicherheitsbehörden ist die unterfränkische Polizei bei den großen und kleineren Faschingszügen präsent. Die Polizei verspricht: "Mit unseren bewährten Sicherheitskonzepten und den eingesetzten Kräften sorgen wir für Ihre Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf." red