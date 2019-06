Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Bereits morgens gegen 8.46 Uhr fiel am Mittwoch einer Streife der Polizei Herzogenaurach am Friedrich-Weiler-Platz in Herzogenaurach ein Mann auf, der neben einem Kleinkraftrad saß. Dieser trank eine Flasche Bier aus und packte sie in die Box seines Fahrzeugs. Der Besitzer des Kleinkraftrades wurde kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Alkohol-Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,54 Promille. Eine weitere Fahrt wurde daher von der Streife unterbunden. Der Fahrzeugschlüssel wurde gegen Bescheinigung sichergestellt. Nachdem der Alkohol abgebaut war, holte der Besitzer des Kleinkraftrads seinen Fahrzeugschlüssel wieder auf der Dienststelle ab.