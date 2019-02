Polizei verhaftet Gesuchte

Am Freitagabend trafen Polizeibeamte eine mit Haftbefehl gesuchte 39-jährige aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld bei sich zu zuhause an. Gegen die Frau lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Meiningen vor. Die Gesuchte wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Würzburg eingeliefert. pol