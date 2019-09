Polizei untersucht Spielabbruch

Offiziell war nur noch eine Minute zu spielen. Die 104 Zuschauer hatten auf dem Windheimer Sportplatz über 89 Minuten eine torreiche und spannende Partie zwischen dem TSV Windheim und dem Aufsteiger SG Nordhalben in der Kreisklasse 4 gesehen. Einen 2:4-Pausenrückstand holte der TSV auf und glich in der 80. Minute zum 4:4 aus. Beide Teams suchten fortan die Entscheidung - doch so weit sollte es nicht kommen. In der 89. Minute brach Schiedsrichter Andreas Schnapp das Spiel ab.

SG-Spieler verlassen das Feld

Was war passiert? Ein weiter Ball flog in den Windheimer Strafraum. Der TSV-Torwart kam aus seinem Kasten, um sich den Ball zu schnappen. Ein Nordhalbener Spieler grätschte und erwischte den Keeper. Diese Szene bestätigten beide Seiten. In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten und Rudelbildung. Letztlich verließen die Nordhalbener Spieler den Platz, der Schiedsrichter brach die Partie ab.

Zu den genauen Vorfällen wollten sich die Verantwortlichen beider Vereine jedoch am Montag auf Nachfrage des Fränkischen Tag nicht äußern. Auch der Vorsitzende des Kreissportgerichts, Siegfried Baier, hielt sich zurück und verwies auf das schwebende Verfahren. Er müsse die Stellungnahmen der Beteiligten abwarten.

Zeugen gesucht

Zudem untersucht die Polizeiinspektion Ludwigsstadt den Spielabbruch. "In der letzten Minute des Kreisklassenspiels TSV Windheim gegen SG Nordhalben kam es beim Stand von 4:4 zu strafbaren Handlungen zwischen den Spielern beider Mannschaften. Zur Entstehungsgeschichte, bzw. exakten Tathandlungen müssen weitere Ermittlungen durch die Polizei Ludwigsstadt getätigt werden. Fest steht, dass es nach einem Gerangel zu Körperverletzungen und Beleidigungen kam. Notärztliche Behandlungen waren glücklicherweise nicht notwendig", heißt es in einer Mitteilung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09263/9750220 zu melden. dob