Polizei unterbindet Bierchen am Brunnen

Einer Streifenbesatzung der Polizei fiel am Donnerstagabend ein 50-Jähriger auf, der gerade auf einer Bank am Brunnen beim Bahnhof saß und ein Bier trank. Der Mann wurde über die Stadtsatzung belehrt, wonach der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit verboten ist. Er zeigte sich einsichtig und verließ die Örtlichkeit.