Polizei überwältigt 44-Jährigen

Zu einer Körperverletzung kam es am Donnerstagmittag in der Klinik am Michaelsberg. Ein 44-Jähriger warf zunächst eine Tasse ins Gesicht eines anderen Patienten und verletzte diesen. Außerdem schlug er eine Pflegerin mit der Faust. Beim Eintreffen der Polizei hatte er zunächst ein Messer in der Hand. Nach Aufforderung der Beamten legte er dieses weg und konnte überwältigt werden. pol