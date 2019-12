Polizei überreicht Spenden

Zusammen mit dem Bundespolizeiorchester München veranstaltete das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg ein Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Martin. Eineinhalb Stunden verzauberte Chefdirigent Jos Zegers mit 45 Musikern der Bundespolizei die etwa 350 Zuhörer mit Klängen von Ludwig van Beethoven bis hin zu Eric Whitacre. Ein besonderer Höhepunkt war das Oboensolo von Christian Lombardi.

Da der Eintritt zur Veranstaltung frei war, freut sich die Bundespolizei über Spenden in Höhe von 2000 Euro. Der Leiter des Ausbildungszentrums, Thomas Lehmann, übergab die Spenden zwischenzeitlich an den Förderkreis goolkids e.V. und an die Pfarrkirche St. Martin.