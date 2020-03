Polizei sucht Zeugen

Mit einem Pflasterstein schlugen unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 13 und 13.30 Uhr die Fensterscheibe an einem Gebäude in der Ortsstraße "Schlemmerwiesen" in Pödeldorf ein. Die Täter entwendeten einen blauen Akkuschrauber der Marke Makita im Wert von 150 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Ebenfalls am Donnerstag wurde in Pödeldorf ein Geldbeutel gestohlen. Drei Personen befanden sich zwischen 15 und 15.30 Uhr im Obergeschoss eines Anwesens in der Hollfelder Straße, wo sie Fenster einbauten. Währenddessen entwendeten unbekannte Täter den Geldbeutel aus einem Rucksack im unversperrten Abstellraum im Erdgeschoss. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 55 Euro entstanden.

Die Polizei vermutet in beiden Fällen die gleichen Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310, zu melden. pol