Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntag und Montag sind unbekannte Täter über die Terrassentüre in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Dr.-Georg-Heim-Straße eingebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Uhren. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 15 Uhr. Spuren einer Suche nach weiterer Beute waren in den Räumen laut Polizei nicht erkennbar. Die erbeuteten Uhren sind, schätzen die Ermittler, einen niedrigen vierstelligen Betrag wert. Dem Eigentümer entstand durch den Einbruch ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Kripo Schweinfurt, Tel.: 09721/202 17 31, übernimmt die Ermittlungen und sucht Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben. pol