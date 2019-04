Polizei sucht Zeugen wegen Vandalismus

Zwischen 0.15 und 5.45 Uhr Sonntagnacht wurde in der Josef-Schultheis-Straße in Hammelburg ein Blumenbeet verwüstet. Der oder die Täter hatten einen Busch herausgerissen und mitgenommen. Blumenerde, Beetsteine sowie Unkrautvlies wurden auf der Straße verteilt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/9060 zu wenden. pol