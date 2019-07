Am Freitagnachmittag meldete ein Autofahrer der Polizei eine Unfallflucht. Sein Wagen, ein Nissan Qashqai, wurde in der Zeit von Dienstagabend bis Freitagmorgen von einem unbekannten Fahrzeug hinten links beschädigt. Als Unfallort kommt entweder die Eschenstraße in Bad Kissingen oder die Raiffeisenstraße in Nüdlingen in Frage. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/71490 zu melden. pol