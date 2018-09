Polizei sucht Zeugen von Unfallflucht

Auf der Karolinenstraße in Richtung Dom fahrend wollte am Mittwoch gegen 14.15 Uhr ein unbekannter Autofahrer nach rechts zur Elisabethenstraße abbiegen, während ein Golf-Fahrer hinter ihm geradeaus zum Torschuster fahren wollte. Als der Golf an dem Pkw links vorbeifuhr, rollte dieser beim Anfahren ein Stück zurück und es kam zum Zusammenstoß. Ohne sich um den dabei entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der verursachende Pkw seine Fahrt fort. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-0. pol