Polizei sucht Zeugen von Spiegelklatscher

Zwischen Niederndorf und Vach sind am Samstag gegen 17.05 Uhr etwa 500 Meter nach dem Ortsschild Niederndorf zwei Autos aneinander hängen geblieben. Dabei fuhr ein Toyota-Fahrer in Fahrtrichtung Niederndorf. Ein anderer Fahrer kam ihm mit seinem VW in Fahrtrichtung Vach entgegen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Beide Beteiligte gaben an, möglichst weit rechts gefahren zu sein. Daher sucht die Polizei Herzogenaurach neutrale Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09132/78090 oder persönlich zu melden.