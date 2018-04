Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ein Unbekannter fuhr in der Zeit von Freitag, 13. April, bis letzten Mittwoch mit seinem Fahrzeug bei Steinbach am Wald gegen mehrere Leitplankenfelder. Die Unfallörtlichkeit liegt auf der Staatsstraße 2209 zwischen dem Kreisel beim Edeka Markt und dem Kreisel bei der "Ziegelhütte". Der Unbekannte verursachte einen Schaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ludwigsstadt unter der Telefonnummer 09263/975020 zu melden. pi