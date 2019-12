Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Zu einem Unfall ist es am Montag, 23. Dezember, zwischen 11.50 Uhr und 12.10 Uhr in Nüdlingen in der Kissinger Straße gekommen. Ein VW-Fahrer hatte dort seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand abgestellt und verließ sein Fahrzeug. Als er kurze Zeit später wieder zurückkam, stellte er eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war laut Polizeibericht beim Vorbeifahren an dem geparkten VW hängen geblieben und weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Diesen beziffert die Polizei auf rund 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90, entgegen. pol