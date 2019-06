Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Eine 31-Jährige meldete der Polizeiinspektion

Hammelburg einen Schaden am vorderen Kotflügel ihres VW in Höhe von ca.500 Euro. Das Fahrzeug stand in der Tatzeit von Mittwoch, 14 Uhr, bis Donnerstag, 9.30 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad, in der Straße "Obere Stadtmauer" sowie in der Frobeniusstraße. Offensichtlich ist es während dieser Zeit mit einem anderen Fahrzeug zu einem Zusammenstoß gekommen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/ 9060, entgegen. pol