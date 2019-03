Polizei sucht Zeugen für mehrere Einbrüche

Zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen ereigneten sich im

Stadtgebiet Herzogenaurach zwei Einbruchdiebstähle in Gewerbeobjekte und ein Aufbruch eines Münzautomaten. Im ersten Fall handelt es sich um ein Geschäftsgebäude in der Hinteren Gasse. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Sie durchwühlten dort mehrere Schränke und Schubladen und flüchteten im Anschluss mit einer weißen Geldkassette, die jedoch kein Bargeld enthielt. An der Tür

entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelte ein Unbekannter dann an einer Tankstelle in der Erlanger Straße das

Münzfach eines SB-Staubsaugerautomaten auf und entwendete einen zweistelligen Eurobetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Ebenfalls in dieser Nacht drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Geschäftsgebäude "An der Schütt" ein. Dort entwendete er eine Kasse mit etwa 100 Euro Bargeld. An der Eingangstür entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum erbittet die

Polizei Herzogenaurach unter Tel. 09132/78090. pol