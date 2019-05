Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen am 1. Mai am Goldbergsee bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Kurz vor 19 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen Streit zwischen zwei Personengruppen ein. Als die alarmierten Beamten am See eintrafen, flüchtete ein Teil der Personen. Mehrere alkoholisierte Männer hatten im Streit einen 30-Jährigen zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Die Kripo ermittelt Ablauf und Grund des Übergriffs und bittet um Hinweise unter Telefon 09561/645-0. pol