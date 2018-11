Polizei sucht Unfallzeugen

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag, zwischen 14 und 14.40 Uhr in der Frauenauracher Straße ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Der graue Audi des geschädigten Fahrzeughalters war zu dieser Zeit vor einer Bäckereifiliale in der Frauenauracher Straße geparkt. Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkam, war dieser im linken Frontbereich massiv beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch aus dem Staub gemacht. Passanten, die zum Rauchen vor der Bäckerei standen, dürften das Unfallgeschehen beobachtet haben und könnten möglicherweise Hinweise auf den Verursacher geben. Sie werden gebeten, sich mit der PI Erlangen-Stadt, Telefon 09131/760-114, in Verbindung zu setzten.