Polizei sucht Unfallverursacher

Gegen das Heck eines weißen VW-Multivans stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro hinterließ. Das Fahrzeug stand am Montag zwischen 9.20 und 10.30 Uhr auf dem Market-Parkplatz in der Michelinstraße. Den Unfall verursachte vermutlich eine weiße Zugmaschine mit weißem Anhänger. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.