Polizei sucht Unfallflüchtigen

Am Freitag kam es zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Einkaufsmarktes in Hammelburg zu einem Verkehrsunfall in dessen Verlauf der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das bislang unbekannte Fahrzeug touchierte den, von der Geschädigten geparkten, weißen VW-Bus, der in der mittleren Parkreihe im Bereich der Zufahrt in den Parkplatz stand. Am Pkw der Anzeigenerstatterin entstand an der Beifahrerseite ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Hammelburg erbittet Hinweise aus der Bevölkerung auf den Unfallflüchtigen unter Tel.: 09732/90 6130. pol