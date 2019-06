Polizei sucht Unfallflüchtigen

Einen in der Ortsstraße "Am Schwanenweiher" geparkten schwarzen BMW beschädigte in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Lkw mit roter Plane. Seitlich könnte ein weißes Emblem aufgedruckt sein. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Land in Verbindung zu setzen. pol